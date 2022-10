El tráiler de 'La última', la serie de Aitana y Miguel Bernardeau, ya está disponible

Queda poco más de un mes para el estreno de La última, la serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau. El 2 de diciembre llega a las pantallas el debut de la cantante como actriz y para adelantar las primeras imágenes de este proyecto, ya se han difundido las primeras imágenes de esta.

Así suena la canción de la serie cantada por Aitana

Aitana está detrás de la canción principal de esta serie. En un concierto que dio hace varias semanas, la cantó y contó a sus fans lo emocionada que estaba: "Me hacía mucha ilusión poder regalaros esta sorpresa. Es básicamente para deciros que la serie se va a estrenar en diciembre. Me va a parecer muy fuerte cantar esta canción porque para mí no la canto desde Aitana, la canto desde Candela", destacó.

Ahora, solo queda esperar al 2 de diciembre para disfrutar de la primera aparición de Aitana en un proyecto de ficción. ¿Demostrará que es una artista multidisciplinar?