Aitana y Miguel Bernardeau revelan cómo se conocieron y por qué no estarían juntos de no ser por 'Élite'

Aitana y Miguel Bernardeau ya se encuentran en plena promoción de su serie La última, que se estrenará el próximo mes de diciembre. Se trata de la primera incursión de la cantante en el mundo de la interpretación, así como el primer proyecto que la pareja tiene en común.

Han concedido una entrevista juntos para Vanity Fair, en la que han dado muchos detalles sobre su relación, su serie, así como varias anécdotas muy interesantes.

El papel de 'Élite' en su primera conversación

Entre muchas historias, Miguel y Aitana han querido recordar como se conocieron y fue de una forma bastante común para dos jóvenes: a través de Instagram. Según han explicado, la cantante se enamoró de él mientras veía Élite, serie en la que él tenía un papel protagonista, y quería llamar su atención.

"Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", ha confesado la catalana.

Así, se trató de un inicio de relación bastante normal para dos veinteañeros, aunque para Miguel, estaban destinados a terminar siendo pareja: "Creo que la vida nos juntó".

Cómo ha sido para Aitana y Miguel trabajar en 'La última'

En abril de 2022, finalizó el rodaje de la serie La última, su primer trabajo juntos. La pareja ha reflexionado sobre cómo ha sido trabajar juntos y han afirmado que pensaban que "sería difícil" por el hecho de "trabajar con tu pareja", sin embargo, se han dieron cuenta que no fue así.

"Yo pensaba que iba a ser difícil, no por discutir o no, sino porque al final trabajar con tu pareja... Nunca lo había hecho, pero me ha parecido una experiencia preciosa. No discutimos nada. Dentro del trabajo somos compañeros, y con compañeros nunca te peleas, porque no sería apropiado", han detallado.

Aunque todavía no se ha estrenado, Miguel ha apuntado que la participación de Aitana es bastante positiva, a pesar de no tener experiencia en esto.

"Ha hecho un trabajo increíble, precioso. Me encanta su forma de afrontar algo tan grande para ella como es meterse en la interpretación. Como actor, me ha sorprendido una barbaridad. Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar. Ha sido un placer", ha añadido.

Las críticas a Aitana por hacer "música comercial"

En muchas ocasiones, la intérprete de Teléfono ha recibido muchas críticas por hacer música demasiado comercial, no obstante, la cantante ha querido zanjar esta polémica y defender el tipo de música que hace. "No siento que haga pop muy fácil, sí que es comercial, pero al final es la música que ponen en las radios, que escucha la gente, que tararea por la calle".

Además, ha distinguido entre la música que le gusta y aquella que escribe: "A mí me encanta el indie, lo escucho, pero no es lo que hago, y eso no significa que lo mío sea más sencillo. Al final, está la Aitana como persona, lo que hay detrás, y la Aitana cantante, que lleva muchas cosas alrededor".