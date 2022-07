Verónica Mengod, abuela a los 55 años: sus hijos, sus seis nietos y su yerno Daniel Diges

Verónica Mengod es recordada por muchos por el programa infantil El Kiosko, que empezó presentando con tan sólo 17 años. Posteriormente, continuó avanzando en su carrera televisiva de la mano de Jesús Hermida en Por la mañana y después trabajó como azafata en El precio justo.

Al alcanzar cierta fama en estos programas de televisión, Verónica se negó a alejarse de la pequeña pantalla y estudió arte dramático. De esta manera, pudimos disfrutar de su participación en diversas series de renombre: Señor Alcalde, La casa de los líos, ¡Ala…Dina!, El comisario o C.L.A., no somos ángeles o la telenovela Luna Negra.

Como buena inconformista, no paró hasta trabajar en el cine y dio por primera vez el salto a la gran pantalla con The sindone, interpretando a María Magdalena. El último filme en el que participó fue Luces, en 2017.

No obstante, la artista también ha mostrado su faceta de tertuliana en algunos programas televisivos y en varios concursos de cultura.

Sin embargo, a pesar de contar con una trayectoria profesional de lo más exitosa, ninguno de sus logros le ha hecho tan feliz como es actualmente. ¿La razón? Su familia, entre los cuales se encuentran los seis amores de su vida.

Los hijos de Verónica Mengod

Está claro que quien tiene familia tiene un tesoro y más si es tan numerosa como es el caso Verónica Mengod, madre de tres hijos y abuela de seis nietos.

Su hija se llama Claudia Ortiz-Echagüe y es madre de su nieta Oliva, de ocho meses, fruto de su relación con Jaime Carrera Zavala.

Por su parte, su hijo, Alejandro Ortiz-Echagüe, es padre de tres de sus nietos: Guille, el pequeño de siete meses, Mario, de año y medio y Sergio, de cinco años. Todos ellos fruto de su relación son Sara Álvarez.

La actriz también incluye entre sus hijos a Alejandra Ortiz-Echagüe, que con el cantante Daniel Diges son padres de Galileo, de trece años y Eliot de seis.

Cabe destacar que Alejandra nació de una relación que Carlos Ortiz-Echagüe tuvo antes de conocer a Verónica Mengod y de su existencia se enteró hace pocos años a través de una llamada telefónica.

De hecho, la joven contó durante una entrevista con la revista Hola que en tan solo tres años, se ha convertido en una más de la familia.

"Verónica ha sido muy importante en esta historia. Si hubiera sido otra persona, nunca hubiésemos llegado a esta situación tan normal que tenemos", afirmó la joven en el citado medio.

Durante la entrevista, la propia Verónica Mengod reveló que no podía dejar de pensar en el tiempo que la joven había estado sin su padre. "Decidí que lo mejor era conocerla y que se hicieran todas las pruebas necesarias", añadió.

De hecho, tan importante fue el papel de Mengod en toda la historia que se convirtió en la madrina del primer hijo Alejandra y Daniel Diges. Un niño que nació en 2008 y que se llamó Galileo, en homenaje al personaje que interpretaba Daniel cuando conoció a su ya esposa.

También, Carlos Ortiz-Echagüe confesó que lo primero que hizo al enterarse de la noticia fue contarle a su mujer lo que estaba pasando. "Cuando nos hicimos el test de ADN, que resultó totalmente positivo, decidimos darle mis apellidos", contó el empresario.

Madre y abuela joven

En una entrevista con la revista Hola, la presentadora cuenta, entre risas y con su característica naturalidad aplastante, que todo el mundo se sorprende cuando menciona que tiene seis nietos.

A sus 55 años, la actriz presume de ser abuela. Pero no una abuela cualquiera: una abuela todoterreno. Verónica ha definido a sus nietos como su "vitamina", confesando que se siente "más joven que nunca".

Lo cierto es que la presentadora no es capaz de separarse de ellos ni un segundo. Hecho que a día de hoy le sorprende, ya que, como ha contado en la entrevista, al principio le advirtió a sus hijos que no asumiría mayor responsabilidad sobre ellos.

"Al principio les dijimos a nuestros hijos que no pensaran que nos iban a endosar a los niños... Ahora es todo lo contrario, les digo que se vengan a dormir o me voy yo", ha recalcado con asombro la actriz.

Verónica Mengod ha afirmado creer en la familia de manera absoluta. "La familia te aporta, y si la cuidas y haces de ella un núcleo lleno de buena energía, es una gozada. Hacer familia implica mucha entrega para recibir después muchísimo", ha añadido la artista en la entrevista con la revista Hola.

Daniel Diges: yerno de Verónica Mengod

Pero para Verónica Mengod, además de sus hijos, también tienen un importante peso familiar sus yernos y su nuera.

De hecho, uno de sus yernos, con quien mantiene una excelente relación, es el mismísimo Daniel Diges, artista polivalente de 41 años y marido de Alejandra Ortiz-Echagüe desde 2014.

“Ya puedo decir que estoy casado”, escribía Diges en su perfil de Instagram junto a una foto tomada dentro de la limusina.

En ella aparece muy sonriente también Alejandra, que para el día más importante de su vida escogió una falda brillante de color beige conjuntada con una camisa blanca y una estola marrón de piel.

Él, por su parte, lució traje azul y un chaleco escocés de cuadros.

Cabe destacar que la esperadísima boda se celebró en la más estricta intimidad contado con la presencia de la actriz Verónica Mengod y su marido Carlos, padre de la novia.

No obstante, además del amor incondicional por su familia, Verónica Mengod tiene una segunda pasión: la pintura.

De presentadora de éxito a pintora

Nunca es tarde para dar rienda suelta a la creatividad. Y si no, que se lo digan a la actriz y presentadora Verónica Mengod, que a sus 55 años ha emprendido un nuevo camino como pintora.

Descubrió esta nueva pasión durante el confinamiento y ahora le tiene completamente cautivada. De hecho, tras haber participado con su obra abstracta en dos exposiciones, está organizando otra para el próximo otoño.

En cuanto a la pregunta de si tiene pensado volver a los escenarios, la respuesta es sí. La actriz ha adelantado que recientemente ha estado rodando con Javier Elorrieta para su nueva película, Delfines de plata, cuyo tema central es el terrorismo.

No obstante, aunque es consciente de que nunca se ha llegado a alejar del todo de la escena, la actriz ha confesado que "ya no hay un hueco" para ella en la televisión "que se hace ahora".

"La tele me ha ido abandonando a mí como yo a ella, y esa energía que he perdido la he recuperado con la pintura, que estoy apasionada", ha contado Verónica.

Su matrimonio con Carlos Ortiz-Echagüe

Verónica Mengod está casada con el empresario Carlos Ortiz-Echagüe, con quien acaba de celebrar 35 años de matrimonio.

A pesar de pertenecer a dos mundos completamente diferentes, ambos tienen varias cosas en común: creen en la familia, les encanta viajar, juegan juntos al golf y lo más importante: tienen sintonía.

Pero las relaciones son una montaña rusa, y al igual que hay momentos inolvidables, hay otros que muchas veces quisiéramos borrar de nuestra memoria.

"Cuando nos enfadamos, que son veces contadas, pero muy recordadas, yo era de las que estaba tres días sin hablar y con mi marido he aprendido el perdón, que es muy importante", ha explicado la actriz.

No obstante, Verónica ha afirmado que siente admiración por Carlos que, según ha confesado la actriz con toque humorístico, "cada día está más guapo".