Adele intenta imitar a Beyoncé en directo y le sale el tiro por la culata

El reto que comenzó Beyoncé en sus conciertos se ha extendido a otros cantantes.

Las instrucciones son claras, “todo el mundo en silencio” pero Adeleno ha conseguido que sus fans le hagan caso.

La intérprete de Halo se encuentra de gira con el Renaissance Tour y, en un momento del show, cuando canta Energy, manda callar a todos los asistentes siguiendo la letra de la canción. “Look around, everybody on mute”, que se traduce como “Mira a tu alrededor, todo el mundo callado”.

Cuando la cantante británicaha querido poner a prueba esto en su show Weekends with Adele en Las Vegas, no ha conseguido lo que Beyoncé. “Voy a intentar algo, todo el mundo callado”, ha dicho incluso copiando el gesto que hace la cantante de Beautiful Liar.

La gente no se ha tomado en serio las palabras de Adele, y al poco de que diese la orden han empezado a escucharse carcajadas. “Habéis fracasado miserablemente”, ha gritado la cantante. “Cuando ella [Beyoncé] lo dice, todo el mundo debe estar putocallado”, continuaba diciendo fingiendo estar enfadada. El públicoha seguido riendo por la situación y Adele no ha podido aguantarse más y ha acabdo sonriendo también.

Este intento de que el público esté de verdad callado lo han intentado otros artistas que como mucho han conseguido que estuviesen unos segundos sin gritar.

Twenty One Pilotses un ejemplo de ello. Durante su gira The Bandito Tour retaban a la gente para estar en silencio el máximo tiempo posible pero siempre había alguien que acaba rompiéndolo.

Y no es de extrañar pues cuando ves a tu artista favorito es difícil mantener los nervios a raya.