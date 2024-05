Aitana muestra en redes cómo vivió el concierto de Taylor Swift en Madrid

Te interesa Así es el merchandising de Taylor Swift: dónde comprarlo y cuánto cuesta

Una diva que adora a una superdiva. Así se podría resumir la admiración que Aitana profesa por Taylor Swift y que ha quedado patente en base a las publicaciones de la catalana en sus redes sociales.

Acompañada en todo momento de su padre, la autora de Formentera ha querido dejar testimonio de uno de los conciertos más especiales para ella a nivel usuario, compartiendo fotografías de su outfit, su vista desde el palco y, sobre todo, de su eterna sonrisa.

Como todos los presentes en el concierto, Aitana alucinó con el guiño de Taylor Swift al español cuando decidió cambiar un verso de su canción We Are Never Ever Getting Back Together, donde suele emplear el idioma local para recitar Like ever, dejando que uno de sus bailarines dijese en un nítido castellano “Ni de coña”.

Este ha sido el contenido ofrecido por Aitana a sus seguidores en redes sociales, sin embargo, no ha sido el único clip viral que ha corrido como la pólvora.

Como la auténtica swiftie que es, Aitana se ha entregado al 100 % para cantar y bailar Love Story, una de las canciones que mayores sensaciones produjo tanto en la artista como en el resto del público congregado en el Santiago Bernabéu.