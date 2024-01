Bad Gyal habla del desplante a Rauw Alejandro en un concierto en Puerto Rico

Rauw Alejandro terminó 2023 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico.

Un homenaje al reggaetón y su último disco Playa Saturno que terminó convirtiéndose en un debate sobre el acoso sexual. La protagonista fue Bad Gyal, una de las invitadas al show, que interpretó junto al artista Zorra Remix y Fiebre y se hizo viral cuando se negó a perrear con el ex de Rosalía.

Él se mostraba insistente y ella fue tajante al decir que solo había ido a cantar. "Si yo estoy soltero, mami", decía él, a lo que la catalana respondía: "Yo voy a hacer lo que me toca que es cantar, voy a cantar la que me toca ahora y les voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta".

Varios meses después, la intérprete de Blin Blin ha contado en una entrevista con El Mundo cómo se sintió, aclarando que "no fue una polémica": "Él estaba en un mood en el escenario y yo en otro y ya está". Incluso ha señalado que Rauw y ella "son amigos".

"El día siguiente fue su último show y estuvimos celebrándolo. Me trató superbien, su equipo siempre me trata superbien", ha destacado.

De hecho, ha confesado que el puertorriqueño le preguntó si había estado cómoda y ella le dijo que estuviera tranquilo, que no había problemas: "Sé que si me pego mucho a ti la gente estará especulando".

Bad Gyal lo ha defendido y ha criticado que los medios y fans "lo tienen muy machacado": "Yo ya sabía que iba a suceder si pegaba el culo a esa persona, así que lo evité, pero no fue nada personal".

Las versiones de Rauw Alejandro y Bad Gyal sobre lo sucedido

El día después del concierto, fueron muchos los que criticaron la actitud de Rauw con ella por arrimarse a ella. En Instagram, se defendió cargando contra los medios españoles e influencers: "A la prensa de España y a los tiktokers dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo, y aquí hay mucho respeto y admiración. Hago música HP y lo que hacemos en tarima es un show (busquen el significado) entretenimiento para ustedes. Fueron dos noches juntos en tarima y vendrán muchas más".

Por su parte, la de Barcelona utilizó la misma plataforma para defender a su amigo, señalando que no estaba nada de acuerdo con lo que se estaba contando: "Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales".

