CasoCantora: La falsa modelo rusa que estafó durante 7 años a famosos como Miguel Ángel Silvestre

Si estás leyendo en más de un sitio lo de #CasoCantora y todavía no sabes de qué trata el cotilleo del día, te vamos a hacer un resumen de este 'salseo'. Ismael, mejor amigo de Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban; lleva siete años suplantando la identidad de una modelo rusa para estafar a famosos como Miguel Ángel Silvestre, Alejandro Albalá o Suso.

¿Cómo se ha destapado toda esta historia? A través de un supuesto audio que Miguel Ángel Silvestre le envió a la hipotética modelo rusa, con la que llevaba un tiempo tonteando sin saber quién se escondía detrás: "Ey, ¿por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo? ¿Por qué me siento que cuando yo voy, tú ya has vuelto? ¿En plan ñoño o qué? Yo cuando me como los helados me los como muy en serio", se escucha decir al actor.

Y parece que el audio es real, ya que el propio Miguel Ángel se ha reído del asunto a través de Instagram Stories:

La respuesta de Miguel Ángel Silvestre al Caso Cantora / Instagram Stories Miguel Ángel Silvestre

'Cantora' es el pseudónimo que utilizaba en redes sociales Alba Soltero Ferrer, el nombre con el que Ismael suplantaba a la modelo rusa Victoria Perusheva, que no sabemos si a estas alturas ya se ha enterado de todo este asunto y está flipando tanto como nosotros.

Y no solo Miguel Ángel Silvestre ha sido su víctima, al parecer este joven llevaba 7 años haciéndose pasar por la modelo rusa para hablar con otros famosos, como Alejandro Albalá o Suso, conversaciones que también han visto la luz:

Isma, que tiene su propio perfil privado en Instagram bajo el usuario de @itzisma, ha reconocido la autoría del engaño también a través de Instagram Stories: "Sí, soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy".

Con todos estos ingredientes, la distracción está servida en Twitter que ya se ha llenado de memes y chistes al respecto: