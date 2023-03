Christina Aguilera asegura que hay cuatro puntos en su vagina que le provocan el orgasmo

Cada vez más son los artistas que reivindican la libertad sexual y que deje de tratarse este tema como un tabú. Una de ellas ha sido Christina Aguilera, que ha fundado una empresa dedicada a la venta de lubricantes. Sin embargo, la cantante lleva muchos años intentando eliminar el estigma del sexo.

En una entrevista con People, la intérprete de Fighter ha explicado que el paso más importante es "conocer bien su cuerpo y su vagina" y ha revelado que lleva 42 años haciéndolo hasta el punto de saber qué zonas le producen placer. "Hay puntos de placer que siguen abriéndose a medida que envejeces. Y eso es algo que realmente he notado", ha destacado.

Con muchos años de práctica y búsqueda, Christina ha llegado a localizar cuatro zonas erógenas en su vagina: "Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad".

Christina reivindica la libertad de las mujeres para conocer sus vaginas

La artista ha querido reivindicar el placer corporal, especialmente en las mujeres: "Espero inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas hablando de sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente".

"Incluso si no tienes pareja, puedes tener tu propia cita nocturna contigo mismo, así que me encanta eso. No siempre tienes acceso a otras personas", ha recalcado la estrella pop. "Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera", ha dicho.

De hecho, ha querido mandar un mensaje claro sobre el respeto que hay que tener hacia las vaginas y la falta de atención que se pone en ellas: "Las vaginas son el epicentro de nuestro bienestar".

"Es muy interesante porque cuando lo desglosas, no lo pensamos dos veces antes de ir a una tienda y comprar algo para nuestra cara, humectante, un producto para nuestro cabello. Pero realmente no le damos el tiempo y la atención que es válido para nuestras vaginas cuando también necesitan amor y cuidado extra", ha concluido.

Más allá de ser una artista de éxito internacional, Christina Aguilera ha querido dar un paso más en su carrera y entrar en el negocio del bienestar sexual.