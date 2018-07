Un Dj compra un bus sin enterarse durante una noche de fiesta en Ibiza

Flipando se quedó el Dj Dave Little cuando al acabar una noche de fiesta en Ibiza se dio cuenta que había comprado un autobús por eBay valorado en 30.000€.

Dj Dave Little / Facebook

No sabe si fue cosa de la borrachera o de haber tenido el móvil en el bolsillo, pero estamos seguros que a partir de ahora tendrá mucho más cuidado. Y es que el Dj Dave Little ha compartido la divertida (aunque para su bolsillo no tanto) historia que le ha sucedido mientras estaba de vacaciones en Ibiza.

Después de una tarde y noche de fiesta en Ushuaïa, en la que el deejay lo dio todo mientras disfrutaba de la vida, encendió su móvil y vio algo que le dejó sin palabras: acababa de adquirir un bus por valor de 30.000€.

Lo más gracioso de todo es que no sabe si la compra fue realizada en un momento de borrachera o se hizo por error con el roce del teléfono con el pantalon mientras lo llevaba en el bolsillo, ya que su padre había utilizado su móvil para mirar autobuses por eBay.

Por cierto, que el Dj está revendiendo el vehículo, por si hay algún interesado en la sala.