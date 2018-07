Cristina Pedroche, nueva víctima del Photoshop

Blanca Suárez, Beyoncé y ahora ella... La racha de famosas que están siendo criticadas por el excesivo uso de Photoshop parece que todavía no quiere parar. ¿Cómo se enfrentará a esto?

Cada paso que da Cristina Pedroche es criticado y haga lo que haga siempre dará de que hablar. Esta vez ha sido que la presentadora de Pekín Exprés ha protagonizado una portada para la revista Mujer Hoy, donde se le ve un pelín retocada. Ante la publicación de estas fotos, sus fans (y no tan fans) le dedicaron algunas palabras sobre el exceso de Photoshop. "Quién es la de la foto?" o "No pareces tú", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en llegar en cuanto salieron a la luz estas imágenes. La propia presentadora fue quien puso la portada en su perfil de Instagram, pensando que iba a gustar a todos sus seguidores. Quizás Cristina Pedroche esperaba alabanzas sobre su belleza, pero parece ser que a más de uno no le gustó nada de nada como salía en la foto principal. ¿Cómo se enfrentará esta vez la polémica presentadora ante esta nueva crítica?

Y a ti, ¿te parece que se han colado con los retoques?