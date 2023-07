Cristina Pedroche rechaza rotundamente enseñar a su hija Laia: "Será ella la que decida"

Cristina Pedroche es una de las celebrities más populares del país y durante las últimas semanas solo se ha hablado del nacimiento de su hija Laia junto a Dabiz Muñoz. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo y felicidad, pero también hay usuarios que recurren al hate.

Ella está muy preocupada por esto y recientemente ha contado que este es el motivo por el que no expondrá a su bebé ni compartirá imágenes de ella. Ha sido mediante las stories de Instagram, respondiendo a un usuario que le ha preguntado si mostraría a Laia.

Ha comenzado señalando que no cree "que haya sido 'pesada' con su embarazo": "No he compartido casi nada de ella, ni una ecografía. He ido compartiendo cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", ha reivindicado.

La colaboradora de Zapeando se ha referido también "al mucho hate que levanta" y ha incidido en que su prioridad ahora es "cuidar y proteger a su hija".

"Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago", ha justificado.

Cristina Pedroche se tatúa sus "olas uterinas"

La humorista se encuentra en el momento inicial del nacimiento de Laia y quiere acordarse siempre de esto, por lo que ha optado por tatuarse en el brazo una ola que representa "las olas uterinas que trajeron a su hija".

Ha sido en esta misma red social en la que lo ha enseñado: "Mis olas uterinas me trajeron a mi hija…ya siempre conmigo en mi piel y en mi corazón".

Cristina Pedroche ha sido muy clara con sus decisiones en el embarazo y posterior parto. Ella enseñará todo lo que crea conveniente, pero siempre en relación a ella o su marido y no mostrará a la pequeña Laia.