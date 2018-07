La desafortunada inocentada de Paz Padilla que enfada a sus seguidores

Paz Padilla no gana para polémicas y, es que, la semana pasada ya protagonizó otra revolución en las redes por colgar en Instagram una foto felicitando las fiestas, en la que se veía a Paz desayunando junto a su hija, mientras la sirvienta le ponía leche en el café.

La última polémica llega en el día de los Santos Inocentes. Paz Padilla quiso 'asustar' a sus seguidores subiendo una foto a su cuenta personal de Instagram llena de algodones y vendas en la cara: "Quería dar las gracias a la Unidad de Urgencia del Hospital de la Quirón, he tenido un accidente doméstico con el desatascador del fregadero, me he quemado con sosa cáustica, no me podré maquillar en una semana. Esta tarde no podré hacer el Sálvame.", contaba la presentadora y humorista. Sin embargo, al ver la reacción de sus seguidores, se dio cuenta que de broma tenía poco. Muchos usuarios comentaron en su foto que ''si se trata de una broma, es de muy mal gusto'' o ''con la salud no se juega''. Por lo que a Padilla no le quedó más remedio que explicar lo sucedido al comienzo de Sálvame. Explicaba que la foto era real, que le ocurrió hace un tiempo cuando quiso desatascar el fregadero y se le ocurrió utilizar sosa caústica, pero acabó saltándole a la cara y tuvo que ir al ambulatorio.