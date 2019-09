El detalle de las fotos de una instagramer "viajera" que parece que no viajaba tanto

Si eres un influencer lo primero que debes saber es que absolutamente todo lo que subes a las redes sociales va a ser observado al detalle por cientos de personas. Esto es lo que le ha ocurrido a la argentina Martina Saravia, conocida en Instagram por sus continuos viajes por todo el mundo.

Con más de 300.000 seguidores, la joven comparte preciosas fotos en paisajes de ensueño pero un usuario se ha dado cuenta de que hay un extraño detalle que se repite en muchas de las fotos: Siempre aparecen las mismas nubes.

"No importa donde viaje, siempre le sigue la misma nube", escribe el usuario de Twitter Matt Navarra adjuntando varias imágenes de la influencer en Tailandia, Bali o Venecia, todas con la misma nube encima.

Muchos usuarios han bromeado al respecto con mensajes como "las nubes son más fieles que su novio"; mientras otros defienden a la joven diciendo que se trata de un filtro, algo que ella nunca ha ocultado.

Por su parte, la propia influencer ha querido aclarar lo sucedido con un post hablando del tema:

"Es una aplicación llamada QUICKSHOT, siempre he sido sincera con mis seguidores. De hecho hay una historia destacada en mi perfil donde puedes ver cómo edito las fotos de mis seguidores cambiando el cielo. No es gran cosa, lo uso para una mejor composición en mis imágenes cuando la foto real tiene un cielo abierto o sobreexpuesto ♥ ️ no puedo creer lo lejos que han llegado mis nubes, si necesitas algo, puedo hacerte un regalo ☁️"