¿Un dildo volador?

¡Imaginación al poder! Nace el 'Dildo drone', la última creación resultado de un proceso de I+D (Imaginación + Desternillante). El dildo drone es la prueba de que nos queda mucho por experimentar en el campo interdisciplinario. El clásico consolador fusionado con un dron, el invento que ha revolucionado desde nuestras horas de ocio hasta los últimos avances de la NASA, ha derivado en este artefacto capaz de dar placer con las manos libres. ¿Te imaginas gozar del máximo placer mientras te tomas una cerveza o comes una hamburguesa doble?

Pero no te emociones antes de tiempo, porque el dildo drone no es una realidad, de momento. Este juguete es producto del guionista y creativo publicitario Michael Krivicka y la actriz Jenni Ruiza, protagonista del vídeo, para una conocida marca de dildos. Es evidente que un invento de este tipo, tal y como está diseñado, no superaría las estrictas medidas de seguridad, y más teniendo presente que se ha creado una legislación sobre el uso de este tipo de aeronaves y que artistas como Enrique Iglesias han perdido la sensibilidad en los dedos. ¡Imagínate lo que puede pasar con tus zonas genitales!

Michael Krivicka no para de crear. Hace unos meses ya nos sorprendió con otro invento similar: el palo-selfie-dildo. De hecho, su canal de Youtube, que acumula más de 3 millones de visitas, nos hace sospechar que su imaginación no tiene límites: Dildoeverything.

¿Qué va a ser lo próximo con lo que nos sorprenda?