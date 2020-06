La divertida reacción de un gato al probar el helado por primera vez

Un vídeo de un gato probando helado por primera vez es uno de los último virales gracias a su curiosa reacción. El animal, que no se esperaba que fuese a estar tan frío, pone una expresión que aunque el vídeo dure pocos segundos hace que lo quieras ver una y otra vez.

NO LE GUSTA DEMASIADO

Los gatos son una fuente incansable de contenido viral. Sus inesperadas reacciones para todo hacen que la red esté repleta de vídeos, fotos y memes de estos felinos para suerte de todos los 'cat-lovers'.

El último viral gatuno ha sido compartido por la usuaria de Twitter @damn_elle y tiene a una precioso gato como protagonista. "Creo que todos deberíamos ver a este gato probar el helado por primera vez", escribía junto al vídeo.

El vídeo dura tan sólo 11 segundos pero ya se ha retuiteado 5.800 veces y acumula más de 16.000 'me gusta'. En él vemos como su duelo le acerca una cuchara con una pequeña porción de helado y al probarla su reacción es lo que ha hecho que se vuelva viral.

Con la boca abierta y expresión de espanto el gato se estira para atrás sin saber qué es esa sustancia congelada que tiene en la lengua.

Aunque la mayoría de los usuarios se han divertido con el vídeo, también hay quienes le han recriminado la dueño que le de helado al animal. "Me parece bastante cruel. Ver esa reacción tan divertida (del dueño) indica que eres bastante retorcidos", "En realidad esto es peligroso. Han congelado la cuchara para obtener el máximo efecto y le han provocado al gato una convulsión. Lamento ser quien diga esto, pero no es ni bonito ni divertido".

Por otro lado, también hay usuarios que intenta calmar las críticas: "La gente está exagerando. "Al gato no le gusta la masa en su cara y está tratando de retroceder. No es una cuchara congelada o una congelación cerebral. He visto a mis dos gatos hacer esto con comida y un trozo de espuma de poliestireno. Los gatos odian las cosas pegadas a ellos. Son solo pequeñas criaturas raras".