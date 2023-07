El enfado de Drake durante un concierto porque no le lanzaron sujetadores: "Estoy decepcionado"

Drake sabe como volverse viral y este fin de semana lo ha vuelto a hacer. El cantante se encontraba dando un concierto en Montreal (Canadá) como parte de su gira It's all a blur, cuando de repente dejó de cantar para dirigirse al público y les dijo algo que no se esperaban para nada.

El intérprete de God's Plan recriminó a los asistentes, pero concretamente a las asistentes, que no le hubieran lanzado ningún sujetador y les dijo que se encontraba "realmente decepcionado".

"Siento que estoy haciendo un mal show", reflexionó Drake, recordando que era la primera vez que le sucedía esto: "Me gustaría decir, antes de pasar a la siguiente canción, esta es la primera vez, creo, donde no tengo sostenes, y estoy profundamente decepcionado".

Sabía que muchos asistentes iban a empezar a lanzarle objetos y antes de que pasara les pidió que no lo hicieran: "No empecéis a tirar zapatos, teléfonos y esas cosas". Pero mantuvo que sí quería sujetadores: "Si tienes un sostén, lanzadlo porque quiero saber si sigo molando. Siento que podría estar teniendo un mal espectáculo o algo así. No vi ningún sostén esta noche".

Entre risas, le pidió a su DJ que pusiera la siguiente canción y mandó un mensaje a las chicas entre el público: "Tal vez si toco la siguiente canción y te llevo de vuelta a ese día de 2016, tal vez me arrojes un sostén. ¿Qué tal eso?".

Las redes se han llenado de comentarios con usuarios muy indignados y otros que se han tomado esto como una broma. No sabemos cuál era la intención de Drake, pero ahora solo se habla de esto.