En esta inocente foto se está cometiendo un delito. ¿Detectas cuál es?

Estas niñas no son tan inocentes como aparentan / Reddit/MedardBoss

Algo tan inocente como dos pequeñas niñas pueden engañarte por completo. Si no que se lo digan a esta pareja que después de realizar un viaje a Tailandia se dieron cuenta de un detalle que no habían percibido in situ.

Cuando estaban visitando la provincia de Chian Mai, dos adorables niñas vestidas con trajes tradicionales se acercaron a la mujer, que no dudó en hacerse una foto con la adorables pequeñas.

En ningún momento se les ocurrió relacionar la desaparición de su reloj con el encuentro de las niñas, hasta que una vez de vuelta a casa revisando las fotos del viaje vieron como una de ellas está claramente sujetando el reloj.

El hombre publicó está imagen en Reddit junto con la frase "esta foto resuelve el misterio del reloj perdido". Lo más curioso fueron las reacciones de otros usuarios al ver la foto de estas dos niñas, conocida por muchos turistas. "Adorables, ladronas adorables. No sospeché nada cuando las vi", comenta otro usuario compartiendo una foto distinta de las dos pequeñas.

Al parecer es algo habitual, ya que muchos usuarios explicaron historias similares con niños del pueblo que se acercan a los turistas con intenciones más oscuras de lo que aparentan. Algunos apuntan a que son las propias familias las que obligan a los menores a saludar a los turistas por dinero y a cometer pequeños hurtos.