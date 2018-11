Este anuncio navideño de un joven recordando a su madre está haciendo llorar a medio mundo

“Me gustaría estar ahí para ver cómo has crecido y para ver qué clase de hombre eres”. Este anuncio que costó solo 60 dólares de producción, ya es todo un éxito. "El amor es un regalo que dura para siempre" es el mensaje que desprende este sencillo pero emotivo anuncio de Navidad , ¿aún no lo has visto?

El anuncio trata de un joven que cada Navidad recuerda a su madre fallecida, escuchando su voz en una cinta grabada con un walkman. En estas cintas, la madre le felicita cada año recordándole algunos de los mejores momentos de su vida. En la cinta de 2014, la última que grabó y que el joven escucha cada año, recuerda el mejor día de su vida, el del nacimiento de su hijo.

Este spot demuestra que una buena idea es más valiosa que una gran inversión de dinero, ya que con apenas 60 dólares de presupuesto, la agencia de publicidad Kennedy News and Media ha conseguido que el anuncio se viralizara en todo el mundo.

"Hola Cris, soy mamá. Feliz Navidad pequeño, otro año ha pasado. Quiero empezar esto diciendo algo que no te he dicho antes, gracias. Gracias por darte el tiempo de recordarme después de todos estos años. No puedo creer que cumplirás 30 años pronto y me gustaría estar ahí para ver cómo creciste, para ver en qué clase de hombre te convertiste. Sé que estaría muy orgullosa de ti", empieza el mensaje.

Y continúa: "Así que esto es todo, mi última cinta. Me gustaría poder seguir hablándote cada Navidad pero es hora de decir adiós, solo recuerda cuánto te amo, nunca lo olvides, ¿vale?. Siempre seré tu madre. Antes de irme, déjame contarte una historia acerca del día más feliz de mi vida, el día en que tú naciste".