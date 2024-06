Ester Expósito rompe su silencio sobre el supuesto romance con Miguel Bernardeau

El supuesto romance entre Ester Expósito y Miguel Bernardeau lleva ocupando titulares de la prensa del corazón desde diciembre, cuando se publicó que habían sido vistos besándose en el cumpleaños del actor en un local de Madrid.

La parejita fue cazada por segunda vez a finales de mayo en un local de la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro y varias fuentes destacaron que "no paraban de besarse y de hacerse caricias". Los dos habían elegido oufits discretos para poder pasar desapercibidos y que no los reconocieran.

El hijo de Ana Duato se ha mantenido al margen de la prensa y ante las preguntas de esta relación siempre ha optado por ignorarlas, sin embargo, Expósito sí se ha mojado con las cámaras de Europa Press. La actriz madrileña ha aclarado a los medios que "está muy bien y muy contenta" sin atreverse a decir más: "¿Yo cuando os he contestado a estas cosas? No, no os voy a contestar".

Sobre si tiene el corazón contento, ha aclarado que "lo tiene muy contento": "Hay luz en mis ojos, yo creo que sí", ha destacado.

Ester Expósito ha incidido en que "vive enamorada de la vida" cuando un periodista le decía que su mirada desprendía enamoramiento.