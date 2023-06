La foto de Tom Cruise junto a sus dobles de acción es falsa: este es el motivo

En los últimos días se ha vuelto viral una imagen deTom Cruise junto a sus dobles de acción para la película de Misión Imposible 7. Los usuarios han alucinado por el increíble parecido que hay entre el protagonista del film y sus compañeros. Mismo pelo, mismas facciones faciales y mismos rasgos...

Estas fotos se han difundido como la espuma y todos han dado por hecho que son auténticas.

Sin embargo, no es así. Estas imágenes son falsas y están creadas por Inteligencia Artificial (IA). No es la primera vez que en internet se difunden estas fotos, recientemente en las redes se pudo ver a Donald Trump siendo detenido por la policía. De nuevo, era todo falso y se creó por ordenador.

Por qué las fotos de Tom Cruise y sus dobles es falsa

Aunque la tecnología avance muchísimo, estas imágenes podrían perfectamente ser auténticas, aunque hay un detalle concreto que lo hace imposible: Tom Cruise no utiliza dobles de acción. En decenas de entrevistas, el estadounidense ha confesado que no le gusta esto y prefiere ser él quien haga todas las escenas de sus películas.

Es muy perfeccionista y no le gusta que las cosas se escapen de su control, así que la mejor forma de tenerlo todo organizado es que sea él el que ruede todas las escenas. "Nadie le preguntó a Gene Kelly: '¿Por qué bailas? ¿Por qué haces tus propios bailes?' Esa es la magia del cine", dijo en una entrevista.

Tom Cruise también ha contado que también lo hace porque le encanta la adrenalina, pero esto a veces le causa malos resultados. Se lo pasa tan bien que a veces se le olvida que está en una película de acción y se pone a sonreír.

"Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para resolverlo todo. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces durante el rodaje de una acrobacia que deje de sonreír!", detalló.

El peligroso video de Tom Cruise de pie en una avioneta

Hace varios meses, se difundió el video promocional de la película Top Gun: Maverick en el que él aparecía subido de pie encima de una avioneta.

Tom Cruise, en este clip, sale de pie mientras la avioneta está en pleno vuelo. Al final, llega un momento bastante peligroso y esta da un giro, mientras él sigue en esa posición.

La IA va cada vez más deprisa, pero hay que tener cuidado para que no te cuelen imágenes falsas como en este caso.