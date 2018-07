El gesto de un deportista de élite con un niño autista que ha emocionado en la red

Bo Paske es un niño autista al que en su propio colegio le dan la espalda. Cada día tiene que comer solo en el comedor porque ningún compañero se quiere sentar en la misma mesa que él.

Un día Travis Rudolph, un reconocido jugador de fútbol americano de Florida State Seminoles, apareció por sorpresa en el colegio del pequeño y se sentó con él para que no comiera, un día más, solo.

"Cuando vi al chico me acerqué y le pregunté si podía sentarme. Me dijo ‘por supuesto’, y me contó que era fan del equipo. Estuvimos charlando largo y tendido”, explica Travis en la web del colegio. “Me dijo que su nombre era Bo, y me explicó lo mucho que ama al equipo de Florida State. Lo primero que me preguntó fue si ya era jugador de la NFL, a lo que yo le respondí que todavía no. Fue muy fácil hablar con él. Tenía una bonita sonrisa en su rostro. Era una persona muy cálida", cuenta el deportista.

Este bonito gesto llegó a las manos de la madre del niño, quien no pudo contener la emoción y agradecerle el cambio de actitud que había tenido su hijo desde aquel día: "No estoy segura de qué es exactamente lo que hizo que este hombre increíblemente amable quisiera compartir el almuerzo con mi hijo, pero estoy feliz y he de decir que tardaré en olvidarlo"