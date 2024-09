Un hombre acosa a Yung Beef en Madrid: "Tu poder infernal no me da miedo"

Yung Beef ha sido víctima de un pequeño ataque en Madrid por parte de un hombre que quería arrancarle del cuerpo a Satanás. Ha ocurrido en la plaza del Callao, y el vídeo del suceso se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales durante el viernes 13 de septiembre.

El hombre, de edad media y con un libro de la Biblia en las manos, ha increpado al rapero español Yung Beef alegando que es Satanás, previsiblemente por los tatuajes que lleva el artista en la cara. "Sí, yo lo sé. Aquí lo pone, hermanos, en el Levítico. Satanás habita entre nosotros con su piel teñida como señal de piedad", ha gritado en medio de la plaza.

Yung Beef, que iba acompañado de una chica, ha reaccionado con humor. De hecho, él mismo ha compartido el vídeo viral en redes sociales a través de su perfil de X (antes Twitter).

En un momento, el artista se ha acercado al hombre para decirle algo, a lo que el supuesto exorcista ha reaccionado gritando: "No me das miedo, tu poder infernal no me da miedo". El individuo ha llamado a Yung Beef "anticristo".

"No toques el libro sagrado, tú planeas llevarte nuestras almas", ha dicho el hombre cuando el rapero se ha dirigido a él para tocar su Biblia.