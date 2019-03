Un hombre alimenta cada día a un grupo de cisnes y el día que llega tarde, las aves van a buscarlo / The Bird Whisperer

Jitesh Parmar se acerca cada día al Roath Lake, un lago cercano a su casa, para alimentar al grupo de cisnes que vive en el recinto. Es un apasionado de las aves acuáticas y siempre va a verlas, llueva nieve o haya un huracán. Además, acostumbra a ir siempre a la misma hora para cuidar su alimentación.

Lo que seguro que este hombre no esperaba es que llegase el día en el que las propias aves fuesen a su casa a buscarlo. Sucedió un día que se retrasó y no llegó a la hora exacta. Las aves, impacientes, cruzaron la carretera y se dirigieron decididas a la vivienda del hombre. Por suerte, al poco tiempo apareció y las recondujo hacia el parque, donde no corren ningún peligro.