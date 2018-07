Un hombre rescata a un perro atrapado en un lago congelado

Un vídeo con final feliz nos demuestra que el amor por estos animales no tiene límites.

El perro es el amigo más fiel del hombre, el que no le abandona. En muchas ocasiones, vemos como el amor incondicional del ser humano por estos animales va más allá. Un ejemplo es el siguiente vídeo, en el que podemos ver como un perrito cae a un lago congelado y no puede salir, queda atrapado entre el hielo. Es cuando aparece su mejor amigo, el hombre, que no duda en quitarse la ropa y lanzarse al lago a ayudarlo y sacarlo del agua sano y salvo.