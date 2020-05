Sale del coche para escuchar un audio de su amante y su novia lo escucha a través del bluetooth

De la manera menos pensada... Así salió a la luz la infidelidad de un hombre, cuya pillada se ha hecho viral en pocos días y el vídeo del momento ha dado la vuelta al mundo. En México muchos medios digitales se han hecho eco de esta tremenda metedura de pata.

Según parece, el hombre salió del vehículo para escuchar una nota de voz de su amante, pero cometió un grave error: dejar conectado el teléfono al altavoz a través del Bluetooth. En cuanto le dio al 'play', el audio se reprodujo en el coche también y su novia lo escuchó todo,

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?", se escucha en la grabación que ha dejado al descubierto la infidelidad de este hombre, que no sabemos cómo haber salido del entuerto... ¡Menuda pillada!

La mujer grabó la escena para delatar a su chico y lo compartió en redes, llevando a cabo una venganza más que merecida.