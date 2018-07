La honradez de un indigente murciano emociona a la red

Pedro Teruel, un joven murciano que perdió sus llaves de la moto las recuperó gracias a un bonito gesto que tuvo un indigente.

Cuando el chico buscaba estas llaves, se encontró con una nota que a día de hoy la ha compartido en su Facebook y se ha vuelto viral: "Hola, me llamo Paco. Tengo las llaves de la moto. No te preocupes, estoy en la calle Comuneros hasta las 7 y vivo en Jesús Abandonado".

Junto con la foto de la nota que le dejó el indigente, el joven quiso añadir unas bonitas palabras: "Paco es un indigente que no tiene nada. El tipo ha encontrado las llaves de mi moto al lado de ésta y me ha dejado escrita esta nota. Además, le ha costado aceptar un poco de dinero por el enorme favor que me ha hecho.

Quiero creer que personas como Paco hay muchas, pero coño, qué gusto toparse con una de ellas.

Gracias Paco".

Además, Pedro cuenta que a Paco le costó aceptar un poco de dinero a cambio del favor que le había hecho. Ahora Paco cuenta con la ayuda de la fundación 'Jesús Abandonado', que tras esta noticia le quiere ayudar a encontrar un empleo. Para ello, han proporcionado el siguiente número de teléfono: 968 345 001.