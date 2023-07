El icónico momento en el que Pink detiene un concierto para comer chocolate: "Id a liaros y dejad de miradme"

Hace varios meses que Pink inició su gira Trustfall por el mundo y no deja de darnos momentazos. El último de ellos tuvo lugar durante su concierto en el estadio Ernst Happel de Viena (Austria) y dejó a todos los asistentes riéndose a carcajadas.

La artista se encontraba muy concentrada cantando una versión de Make you feel my love, un tema de Bob Dylan, y tocando el piano cuando de repente se detuvo diciendo: "Quiero mi maldito chocolate. No me puedo concentrar". Todo esto estuvo acompañado de caras suyas muy extrañas, ya que se la veía preocupada por tragar rápido para seguir con su single.

Se puso un poco nerviosa y tuvo que gritarles a los asistentes: "Oye, si pudierais liaros entre vosotros y no me mirarais yo creo que esto iría mucho mejor". Incluso parece que se le olvidó la canción que estaba interpretando y se lo preguntó a sus propios fans si la ayudaban.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y ella se lo ha tomado con mucho humor, ya que lo ha subido a su cuenta de Twitter aclarando: "Déjame a mí realmente joder una hermosa canción".

No es el primer momento extraño que ha vivido durante su gira por Europa. Recientemente estuvo en el Hyde Park de Londres y se quedó de piedra cuando vio que un fan le había lanzado al escenario una bolsa con las cenizas de su madre.

La percepción de lo que llevaba la bolsa transparente que tenía entre sus manos le hizo preguntar a la fan: “¿Es esta tu madre?”.

Al ver que la fan respondía afirmativamente, Pink admitió frente al micrófono: "No sé cómo me siento al respecto". Acto seguido, la artista volvió a dejar la bolsa en el escenario y continuó —con el rostro aún sorprendido— su canción.

Pink es una cantante única, sobre todo por la icónica forma que tiene de actuar cuando se encuentra en un escenario.