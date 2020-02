Una Instagramer recibe un vídeo de un fan cortándose la lengua para demostrarle su amor

Instagram / Photo by Georgia de Lotz on Unsplash

Teddy Moutinho es una joven brasilera residente en Florida que ha relatado al periódico digital UNILAD cómo son la gran cantidad de mensajes que sus seguidores le hacen llegar a través de las redes.

Le piden matrimonio y le hacen proposiciones un tanto indecentes, pero lo más grave llegó cuando un seguidor quiso mostrarle su adoración de la forma más extraña. Un joven le mandó un vídeo cortándose la lengua en dos, algo que perturbó a Moutinho, que ha asegurado que es una de las cosas más raras que le han enviado a través de Internet y que llegó a sentir un poco de miedo.

Teddy Moutinho comenzó a conseguir relevancia en las redes después de que una foto suya arqueando la espalda se hiciese viral. Fueron muchos hombres los que le dedicaron piropos y poco a poco sus followers fueron aumentando hasta llegar a 3 millones, los que tiene ahora.

Sin embargo, tener notoriedad en el mundo virtual le ha pasado factura en el mundo real, donde la joven no ha tenido suerte con sus amistades. "Recientemente me di cuenta de que mis ex compañeros de piso solo estaban siendo amables conmigo para que pudiera prestarles atención en Internet y cuando las cosas no salieron bien, me hicieron cosas crueles, como llamarme insultos raciales e incluso intentaron matar a mi gato de tres meses", relató. La joven asegura que está feliz con su pareja y que no piensa aceptar las proposiciones de matrimonio, aunque revela que le parecen "muy monas".