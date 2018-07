Invitó a toda la clase por su quinto cumpleaños, pero no fue nadie excepto el más importante

La pequeña estaba a punto de llorar, según cuenta su madre, cuando llegó aquel que no pensaba perderse ese día por nada del mundo: su mejor amigo, Bryce . Entonces, la cara y el ánimo de Brooke se transformaron y ambos jugaron, rieron y pasaron un día genial tal y como podemos ver en las fotos que compartió su madre en Twitter. Aquí la moraleja está clara, ¡no hay nada como un amigo de verdad!

