Un japonés inventa el Brazo-Selfie

La locura del selfie sigue en auge, tanto, que hasta los aparatos que nos ayudan a hacerlo van evolucionando poco a poco.

Lo último ha sido inventado por un joven japonés que ya esta harto de ver palos de selfie y sus malos resultados. Para ello, el inventor ha creado el brazo selfie. No ha hecho otra cosa que añadir dos manos de plástico al final de los selfiesticks, donde incluye además, un soporte para el móvil en la palma de la mano.

No todo acaba aquí, y es que para que no parezca raro y no se vea el palo de metal, el invento japonés se protege con una camisa de unas dimensiones inimaginables para poder ocultar el palo.

Según explica el genio de los selfies en su blog, la gente solo verá a una persona con brazos más largos de lo normal, pero no llamará tanto la atención como el palo selfie tradicional. ¿Está seguro?