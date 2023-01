Te interesa Cristina Pedroche aclara si tenía pensado anunciar su embarazo en las Campanadas

Jordi Cruz es el autor de uno de los mejores memes del pasado Fin de Año. El artemaniaco se coronó con la publicación hecha en Twitter tras ver el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas. Le bastaron siete palabras y una foto de los materiales de Art Attack para hacerse viral.

"Para hacer tu traje de campanadas necesitas...", escribió irónicamente sobre el top de la presentadora, una paloma blanca del escultor Jacinto Manuel creada en pasta de papel reciclado y esmaltada en color blanco.

Su mensaje arrasó el día 1 de enero y los días posteriores hasta el punto de conseguir más más de 32.500 me gusta y 4.000 retuits.

El éxito ha llevado al presentador a seguir con la broma y ha decidido hacer una nueva publicación a modo de teaser de la que puede ser su próxima publicación.

"Estamos grabando un vídeo...", ha escrito este martes 3 de enero en Twitter cosechando un éxito similar.

¡Ha sido dicho y hecho! El vídeo está grabado y este miércoles 4 de enero Jordi Cruz lo compartirá con sus seguidores en Twitch. "Se viene programón", ha escrito para anunciar la retransmisión.

Aunque las manos que salían en Art Attack no eran suyas, a Jordi Cruz siempre se le han dado bien estos trabajos. En marzo de 2022, cuando publicó su libro Mejor no te lo creas, contó que tras dejar el programa se ha dedicado a estos trabajos: "Hacer talleres de manualidades, ayudaba a mis amigos en Mallorca a montar las decoraciones, pinchaba... Me sentía creativo y buscaba los proyectos donde sentirme realizado y pasarlo bien".