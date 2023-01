Cristina Pedroche aclara si tenía pensado anunciar su embarazo en las Campanadas

Cristina Pedroche ha vuelto a ser una de las protagonistas indiscutibles de Fin de Año, y en esta ocasión no solo su vestido ha acaparado todas las miradas. Que la presentadora esté embarazada de su primer hijo con Dabid Muñoz es uno de los temas más comentados de la semana.

Era la revista Lecturas la que daba la gran noticia. La pareja daría la bienvenida este 2023 a su primer hijo, una información en exclusiva cuya difusión no sentó nada bien a los protagonistas. "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", decía la pareja en el comunicado que lanzaron en las redes sociales confirmando el embarazo pero recalcando su enfado con la prensa.

Así, desde que la noticia se publicó en la citada revista, son muchos los que aseguraban que Pedroche había tenido que cambiar de planes y buscar una alternativa para su estilismo en las Campanadas. Un tema que ha querido zanjar de una vez por todas en Zapeando, su programa de sobremesa en laSexta. Allí aclaró junto a Dani Mateo y Josie que esa no fue su intención en ningún momento.

"Hay mucha gente diciendo que yo quería anunciar lo otro [el embarazo] en las Campanadas. Yo no quería anunciar nada porque mi vida privada es mi vida privada. Nunca usaría una exclusiva, ni un programa de televisión, para contar mi vida privada", decía, algo molesta por los rumores que se han vertido sobre si aprovecharía el cambio de año para anunciar su embarazo.

Algunos incluso se aventuraron a decir que tras conocerse su embarazo Cristina Pedroche había tenido que cambiar de vestido, elegir otra opción diferente que no era el top blanco en forma de paloma ni la falda de tul. "Esta era la opción única. No es que haya una opción A y luego cambiemos a la B o a la C. No, solo hay un vestido. Si algún día le pasa algo a ese vestido, saldré en vaqueros, aunque Josie brote", aclaraba.

Así, quedaba claro que en ningún momento el vestido fue elegido en base a su embarazo.

El único cambio de sufrió el estilismo durante su proceso de creación estuvo relacionado con la talla de la ropa interior. "No es que hubiese opción A, B o C, pero el talle que trabajábamos desde verano era mucho más bajo", dijo antes de reconocer que finalmente escogió una "braguita más alta por que no quería contar nada". "Decía: 'No, es que estoy un poco hinchada'", aseguró.