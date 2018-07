Una joven con anorexia se recupera gracias a su novio

Chiara Schober es una chica 19 años que dejó de comer en el momento en el que falleció su abuela a la que estaba muy unida.

Según el diario Daily Mail, la joven perdió la mitad de su peso durante la adolescencia de todo lo que le había afectado la pérdida de este familiar tan importante para ella.

Llegó a pesar 22 kilos y fue ahí cuando la ingresaron en el hospital y se esperaba los peores resultados para ella. Chiara, es esos momentos, no llegaba a comerse ni un melocotón al día y sus padres se temían lo peor.

Afortunadamente y antes de que fuese demasiado tarde. la chica conoció a Jason y se enamoraron locamente. Él le ayudó a superar la anorexia y le devolvió la sonrisa a Chiara.

"Me siento muy afortunada de que Jason me ayudara; él me vio en mi peor momento y siguió conmigo, por eso sé que me quiere", afirmó la joven.