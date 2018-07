Lexy Panterra la vuelve a liar con sus caderas bailando El Perdón en Las Vegas

Lexy Panterra, la conocida instructora de fitness californiana, ha demostrado que de tímida no tiene un pelo. La coach movió las caderas al ritmo de 'El Perdón' , el tema de de Nicky Jam y Enrique Iglesias en el corazón de Las Vegas. ¿Y tú, te atreverías?

