Lizzie Velasquez pide que dejen de usar su cara en vídeos de TikTok

La activista Lizzie Velasquez , conocida por ser todo un ejemplo de superación a raíz de las dos enfermedades raras que padece, ha pedido que dejen de usar su cara en los vídeos de TikTok. Tal como ella misma ha compartido, algunos padres muestran una falsa videollamada a sus hijos con la cara de Lizzie para "asustarlos" por no tener un rostro común.

Lizzie Velasquez se dio a conocer en la red como "la mujer más fea del mundo" para explicar las dos enfermedades raras que padece para terminar con los comentarios negativos hacia su físico.

Por un lado, Lizzie padece el Sindrome de Marfan, un trastorno hereditario que afecta el tejido conjuntivo y se manifiesta en un crecimiento desproporcionado de las extremidades. Además, también sufre lipodistrofia, que se caracteriza por la ausencia focal o general de grasa corporal.

A raíz de explicar sus patologías públcamente, Lizzie se ha convertido en todo un referente y en un ejemplo de superación para las enfermedades raras. Aunque no por ello continúa llevándose alguna que otra sorpresa de lo más desagradable.

Tal como ella misma ha publicado en sus redes sociales, se está extendiendo una cruel broma en TikTok en la que un adulto finge una falsa videollamada con una foto de Lizzie como interlocutor y se la muestra a un niño diciéndole que es su nueva profesora.

Normalmente el menor se extraña o pone cara de miedo al ver la foto de Lizzie por no tener un rostro convencional. Aunque ella misma asegura que también ha visto reacciones "tiernas y divertidas".

"Mostrar a sus hijos una foto de alguien que se ve diferente con la esperanza de que tengan una reacción de miedo es vil. He visto que esta tendencia se hace con personas discapacitadas y he visto que esta tendencia se hace con BEBÉS que tienen síndrome de Down", explica Lizzie sobre los vídeos encontrados en TikTok.

"Lo diré una y otra vez. ¡Las personas que pones en fotos o vídeos son seres humanos! Tenemos sentimientos y tenemos algo en lo que trabajamos todos los días llamado autoconfianza. Por favor, no les enseñes a tus hijos que es divertido tener miedo de alguien que no se parece a ellos", continúa para finalizar diciendo que "la bondad y aceptación comienza en casa".

Afortunadamente han sido muchas las muestras de apoyo y cariño a Lizzie por parte de miles de usuarios que condenan este tipo de vídeos y actitudes.