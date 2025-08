Siete curiosidades de 'Beautiful things' de Benson Boone: de sus fuentes de inspiración y la creación de un éxito a nivel mundial

No cabe ninguna duda de que BeautifulThings de Benson Boone fue uno de los grandes éxitos de 2024 que ocupó los puestos más altos de las listas de éxitos. El cantante, el cual ganó repercusión gracias a su participación en American Idol y su gran presencia en TikTok, se ha convertido ahora en uno de los cantantes más escuchados.

Otro de los motivos de su éxito fue su apadrinamiento por parte de Dan Reynolds, líder y vocalista de Imagine Dragons, permitiéndole firmar contrato con su sello discográfico, Night Street Records, en asociación con Warner Records. Gracias a todos estos factores, Benson Boone sacó su primer gran éxito, BeautifulThings, el cual cuenta actualmente con 2,3 millones de reproducciones.

A continuación, te contamos varias curiosidades sobre este hit que ha despertado pasiones en el mundo entero.

1. El agradecimiento como lema de vida

Si hay algo importante a señalar del éxito de Benson Boone, es el mensaje que la canción pretende transmitir y que apela a las vivencias de cada persona de una forma diferente, sobre todo la parte del estribillo. El miedo a la pérdida de aquello que amamos o nos da felicidad es un sentimiento humano casi universal, algo que queda plasmado a la perfección en la letra y que se potencia por la forma desgarradora de cantar del artista.

Sin embargo, a pesar de que la canción nos hace pensar en un tema tan angustioso como este, también es una forma de hacernos ver que tenemos que estar agradecidos por aquello que tenemos y esforzarnos por cuidar nuestros vínculos. La vida es efímera, así que cuida lo que tienes, disfrútalo y agradece que aún lo sigas teniendo.

2. La relación frustrada que cambió su vida

La gran inspiración del estadounidense para este tema fue, como en la mayoría de canciones de la historia, una relación amorosa. Como declaró Benson en una entrevista, se inspiró en una relación que acababa de iniciar en ese momento y a raíz de la cual sintió "que no tenía ningún control" sobre algo por primera vez en su vida. En definitiva, fue la primera vez que sintió "un verdadero miedo de perder algo".

3. La fe del artista

Desde pequeño, el cantante se ha criado dentro de un entorno religioso, concretamente una familia mormona, por lo que es posible que las creencias de su familia hayan afectado de alguna forma a su música. En el caso de BeautifulThings, se puede interpretar que la persona a la que está clamando que no le arrebate lo que tiene es concretamente a Dios, un ser que podría quitarle su felicidad de manera despótica.

Además, la letra hace referencia a Dios directamente cuando dice "[...]oh, God/ Don'ttake/ ThesebeautifulthingsthatI'vegot", por lo que es bastante clara la presencia de la fe o al menos su educación en este entorno. En otra parte, hay un fragmento en el que parece hacer referencia a un pasaje bíblico, específicamente a Job 1:21, cuando dice "but I knowthethings He gives me/ He can takeaway".

4. El origen de un himno

Evidentemente, toda canción tiene su origen y, en este caso, es algo peculiar. En un inicio, Benson compuso dos canciones distintas en dos noches consecutivas, poco después de mudarse a Los Ángeles. Sin embargo, cuando las compartió con el compositor Jack LaFrantz, este le sugirió combinarlas en una sola, que se convirtió en BeautifulThings.

5. Una balada con un giro rockero

BeautifulThings podría definirse como una balada que se mueve entre el pop-rock y el pop alternativo. Al principio de la canción, el ritmo es tranquilo y melancólico, solo con la voz de Benson acompañada por una guitarra.

Pero, de pronto, el tema estalla con una guitarra eléctrica y una batería y el artista mostrando un registro más agudo y desgarrador en la voz. De esta forma, el tema hace un giro inesperado con elementos propios del rock, un golpe de contraste que se repite con cada estribillo.

6. Lo más bonito: el reconocimiento

Los artistas suelen crear música porque es aquello que les hace sentir vivos, pero, a pesar de ello, el reconocimiento del público y de personas entendidas dentro de la música es una de las mayores recompensas que pueden recibir. En el caso de Beson Boone con Beautiful Things, ha recibido varias nominaciones y premios que dan fe de su éxito.

En 2024, fue nominado a Mejor canción del verano por los MTV Video Music Awards y, a pesar de ganar, recibió el previo a Mejor vídeo (Música alternativa). Por otro lado, ganó también el IFPI Global Single Award, el cual se entrega al artista con el single más vendido del mundo. Su último premio fue el de Song of the Year, el cual le entregaron en los iHeart Awards.

7. Su apertura al mundo

Un claro indicador de que tu tema se ha convertido en un éxito es que las peticiones de interpretarlo en shows y programas de televisión te lluevan por todas partes.

Uno de los primeros programas que le sirvieron de escaparate para su música fue Jimmy Kimmel Live!, en el cual actuó el 12 de marzo de 2024. Poco después, en el mes de abril, actuó en The Tonight Show.

Su siguiente aparición fue durante un concierto de Lana del Rey en el mes de mayo, en el cual apareció Benson Boone por sorpresa para cantar su éxito junto a la cantante.

Ya en febrero de 2025, el cantante fue invitado a realizar un show especial en los Grammy, pudiendo interpretar, entre otras canciones, su ya icónico Beautiful Things.