Mariah Carey da la bienvenida oficial a la Navidad y 'descongela' su éxito 'All I want for Christmas is you'

Llega la época del año más rentable de Mariah Carey . Su éxito All I want for Christmas is you es un auténtico hito de la Navidad y tras empezar noviembre, la artista ha compartido un vídeo en el que 'se descongela' la canción. ¿Sabes lo que cada ella cada año con el single?

"Es la hora", canta Mariah Carey mientras se descongela.

Es 1 de noviembre y, tras pasar Halloween, entramos de lleno en la época navideña. Dejamos atrás las calabazas, los disfraces de miedo y las películas de terror y los sustituimos por las galletas navideñas, los jerséis gorditos y las comedias románticas.

Se trata de una fecha muy especial para todo, sobre todo para Mariah Carey, que sabe que durante estos meses se va a embolsar millones y millones de dólares gracias a su hit All I want for Christmas is you. Lanzado en 1994, el tema se ha convertido en el símbolo de la Navidad y anualmente se convierte en una de las canciones más escuchadas.

El brutal éxito ha hecho que cada año la artista comparta un vídeo en sus redes para despedir Halloween y anunciar que llega su época favorita del año. Este 2023, se la puede ver metida en una caja fuerte que solo se abre el 1 de noviembre. Dentro, la podemos ver congelada en un enorme bloque de hielo mientras un grupo de personas con disfraces de miedo le van dando calor con un secador de pelo.

Su popular whistle note consigue romper el hielo y grita "Es la hora", cuando los primeros acordes de la canción comienzan a sonar.

¿Cuánto gana Mariah Carey con 'All I want for Christmas is you'?

Mariah Carey se embolsa anualmente millones de dólares por la canción All I want for Christmas is you. Se estima que ha superado los 60 millones de dólares en total por todas las escuchas, aunque anualmente las cifras superan los dos millones.

Cada vez que la canción se reproduce en una plataforma oficial, Mariah Carey se lleva un centavo de dólar. En 2019 sus ingresos ascendieron a 1,7 millones de dólares. En 2020 fue todavía más. Se metió en el bolsillo 1,9 millones gracias al single, pero en 2021 bajó a 1,7 millones.

Pero además, hay que sumar el uso de la canción en series y películas navideñas, muy populares en esta época. Según IMDB, utilizarla en una escena de serie costaría unos 2.000 dólares y en los films más de 10.000 dólares.

¿Quién iba a decir a Mariah que lograría ser la estrella de la Navidad con este single?