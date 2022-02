Melody vivió el desmayo de Sandrina en directo y ahora da su opinión: "No pude ni moverme"

Fue el sábado 5 de febrero. La finalista del programa A tu vera, Sandrina Martínez, entró en el escenario para interpretar Trinía de Concha Piquer cuando, de pronto, todo se torció y el caos inundó el plató.

Todo había empezado torcido. El primer sobresalto llegó al quedarse en blanco y no saber entrar en la canción cuando la melodía ya estaba sonando. Nerviosa, pidió a la organización volver a empezar.

"¿Puedo empezar otra vez? Por favor, que me la sé entera. Repetidla, por favor, me la sé entera", dijo Sandrina, que pudo arrancar de nuevo.

La cantante consiguió cantar un par de estrofas y entonces paró de nuevo. Se alejó de los focos y, de repente, cayó al suelo. La sorpresa fue en plató fue mayúscula.

En el jurado estaba Melody, que este sábado ha hablado por primera vez de cómo se vivió el desmayo de Sandrina en el plató.

"Yo no me creía lo que estaba pasando, me quedé sin poder moverme, alucinando, eso nos pasó a todos, que nos quedamos perplejos sin poder movernos, por eso nadie acudió a ayudarla", ha dicho en una entrevista en Sábado Deluxe.

Sandrina fue socorrida personas del programa y rápidamente se le oyó decir "mamá, estoy bien". La siguiente en salir fue la presentadora, Alicia Senovilla, que, con cara de asombro, trató de explicar lo ocurrido.

"Creo que los nervios le han jugado una mala pasada. Nos marchamos y les esperamos l próximo sábado. Al final los nervios no son buenos compañeros", dijo la presentado, que una semana más tarde anunció la retirada de Sandrina. "No se encuentra con fuerzas para continuar y ha decidido no presentarse a la valoración del reto final. Por lo tanto, abandona el concurso".

"Es una aficionada"

Melody no solo contó cómo vivieron el momento en el estudio, también dio su opinión sobre Sandrina. "¿Canta bien?", quisieron saber en la entrevista.

"La verdad, la verdad... Es una aficionada, las cosas como son", dijo la cantante de 31 años.

Melody no quiere quitarle méritos a Sandrina. No canta mal, dice, pero "no se dedica a ello". "Hay chicos que se han presentado que cantan divinamente, y otros no", dijo la miembro del jurado.

El talent de copla A tu vera lleva 13 ediciones. La última, que contó con María Toledo, Melody, Pepe El Marismeño y Rafael Rabay como jurado, proclamó como ganador a Pedro Bautista.