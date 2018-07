HUMOR El nuevo reto de 'marcar paquete' la última moda en las redes #GreatSweatPantChallenge, así se llama el nuevo reto que sacude a las redes. ¿En qué consiste? En algo tan 'difícil' como llevar pantalones grises y marcar paquete. Sin embargo, los usuarios no se lo han tomado muy en serio y han decidido teñir el reto de humor e ingenio. @europa_fm | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 18:00 horas #GreatSweatPantChallenge / Twitter Facebook

Twitter Estamos viviendo en una época muy 'movidita', ya lo sabemos todos, con eso de las tecnologías, las redes sociales... Y estamos tocando fondo. En los últimos días no dejamos de escuchar retos (algunos absurdos, otros no tanto....) y hoy, os traemos la prueba de que hemos tocado fondo. ¿En qué consiste este nuevo 'reto'? Te pones un pantalón gris y marcas paquete. Menos mal que la mayoría de los usuarios se lo han tomado a broma y han decidido 'trollear' el reto. Tenemos que admitir que alguna de las fotos nos han hecho reír mucho, ¿Con cuál te quedas?:

Haters will say it's an 8 foot Christmas tree but I assure it's 100% real #GreySweatpantsChallenge pic.twitter.com/vmmoi1bQ8y — trey Trey TREY (@ptreyodactyl) 28 de noviembre de 2016