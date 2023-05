Paulina Rubio, el Teide y la contestación viral a Eva Soriano: la explicación de lo ocurrido

Cuando Eva Sorino ha entrevistado a Paulina Rubio en Showriano lo úlimo que esperaba la cantante era tener tanta puntería.

La artista mexicana y la presentadora de Cuerpos especiales han tenido una conversación muy surrealista que no ha pasado desapercibido en redes sociales, porque ni Eva ni el público estaba entendiendo bien "las expresiones de Paulina".

Paulina : "Es que yo en mi casa ya tengo un trocito de España, claro mi hijo es un trozo de España".

: Eva : "Ah, pensaba que te llevaste una piedra del Teide o algo como hace todo el mundo".

: Paulina [se levanta y se pone delante de Eva]: "Ah, también, también. Ay que malaaa, tú que eres bromista wey, ay que mala, límpiame el culo si puedes, coño ".

[se levanta y se pone delante de Eva]: Eva [entre risas]: "Pero Paulina qué expresión es "límpiame el culo" no se la había escuchado a nadie. Pero escúchame, ¿tú vas a la gente y le dices límpiame el culo?".

[entre risas]: Paulina: "Me estás tomando en serio o me estás tomando de uuuuu".

Durante todo el diálogo, Eva no ha quitado la cara de incredulidad porque no estaba entendiendo la situación, pero es porque la presentadora no sabía que, hace unos años, el programa recién cancelado Sálvame, publicó unas imágenes de Paulina Rubio haciendo caca en el Teide.

Soriano ha tenido la puntería de soltar el comentario de la piedra sin conocer esta historia, de ahí la reacción de la cantante y la incompresión de Eva ante tal comentario sobre que le limpie el culo.

Por la reacción de la mexicana, claramente pensaba que Eva estaba bromeando sobre sus fotos haciendo de vientre en la playa, pero todo se ha tratado de una desafortunada y cómica casualidad.