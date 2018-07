La polémica foto de Miss Francia 2017 que divide a las redes sociales

Hace una semanas, la representante de la Guayana Francesa, fue proclamada Miss Francia 2017 . Alicia Aylies le robó el corazón a buena parte del jurado, y no es para menos. Sin embargo, una sesión de fotos navideña ha despertado una oleada de críticas sobre el aspecto de la joven.

Alicia Aylies fue proclamada Miss Francia 2017 el pasado 18 de diciembre, pero su reinado ya empieza a desatar polémicas, la última relacionada con su imagen en la revista Paris Match, donde la guapa Aylies aparece en mitad de una playa nevada, con inspiración navideña, y un tono de piel que muchos acusan de estar retocado para parecer más blanco. Pero no es solo su piel, sino también su cabello alisado, que deja atrás el afro natural que tanto reivindica la propia Aylies.

¿Qué es lo que pasa? ¿La foto ha sido deliberadamente retocada para responder a ciertas directivas? ¿O se trata simplemente de que le han dado demasiada luz? ¿Y ha sido voluntario o no?

El fotógrafo Benjamin Decoin asegura en la edición francesa del HuffPost que nunca hubo intención alguna de "blanquear" por parte de nadie, ni del comité de Miss Francia ni de la revista: "Eso está a millares de kilómetros de nuestras preocupaciones cuando hacemos una sesión". "Nunca hemos blanqueado la foto". "Se ve más clara por los flashes. Evidentemente, Alicia Aylies se ve más aclarada que si la vieras en un pasillo oscuro. Haz una foto con un iPhone con y sin flash y verás perfectamente la diferencia", comentaba.

Alicia Aylies en la foto de la polémica y en el certamen / Twitter

Claro que esta explicación no convence a todo el mundo, y son innumerables las críticas sobre todo por parte de aquellos que aplaudieron la elección de una joven de orígenes mestizos, que muestra la diversidad real en la sociedad francesa, como Miss.

La joven apareció en la gala de Miss Francia con su pelo rizado y en redes sociales se muestra habitualmente al natural, por eso este cambio ha desatado las alarmas entre los defensores de la belleza natural, que temen que se intente estandarizar la imagen de Alicia Aylies para hacerla acorde con los gustos clásicos franceses: “Según las fotos de 'Paris Match', hemos cambiado de Miss Francia. Chicos, tendríais que haberla hecho más blanca todavía...” “¿Es que no os molesta blanquear a la gente de esta manera?” o “Dejad de joderle el pelo.”

Dicho esto, en su primera entrevista, la Miss ya tuvo que soportar las primeras críticas por cambiar su imagen y aparecer con el pelo liso. Fue entonces cuando la presidenta del comité Miss Francia se pronunció al respecto diciendo: "Decidme: ¿es que una joven afro no puede cambiarse de peinado todos los días?".

Alicia Aylies con su pelo al natural / Twitter

Sin embargo, cuando Alicia Aylies fue entrevistada por el diario France-Guyana, aseguró: "Estoy muy contenta por mantener mi cabello al natural. Cuando llegué (a Francia para el concurso), me preguntaron cómo quería el peinado. Nunca me propusieron el alisado como solución ni por comodidad. Prefiero mantener mi identidad. Los peluqueros saben darme fuerza. Me encanta mi estilo".

Parece claro que cualquiera puede cambiar de look cómo y cuándo quiera, el problema es cuando se trata de una imposición que atiende a una falta de tolerancia. El reinado de Miss Francia acaba de empezar, esperemos que pueda dejar a un lado este tipo de polémicas.

¿Y a ti qué te parece? ¿Es un efecto de la luz o una manipulación de la imagen?