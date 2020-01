El actor Donnie Wahlberg deja una propina de 1.800 euros a una camarera, y lanza el #2020TipChallenge

El actor Donnie Wahlberg , que además de actor y productor, era uno de los integrantes de los New Kids on the Block , es noticia por su exagerada generosidad con una camarera, a la que dejó una propina de nada menos que 2.020€, unos 1.809 euros, pero la razón por la que lo hizo, no podía ser mejor. Además, ha querido iniciar un generoso reto viral: el 'reto de la propina 2020'. ¡Aunque pocos podrán superar su listón! #2020TipChallenge

Wahlberg paró a comer en el restaurante de una conocida cadena, el primer día del año. Cuando le tocó abonar la cuenta y escribir el importe de la propina que quería dejarle a la camarera (en Estados Unidos se establece un mínimo porcentual, pero si quieres dejar más, up to you!). En ese momento, el actor escribió la escalofriante cifra de 2.020 dólares.

Su mujer, Jenny McCarthy, publicó en Twitter la generosa locura de su marido, con el texto: "Donnie comienza 2020 como el hombre increíble que es".

Donnie Wahlberg, era uno de los integrantes de una de las primeras boy bands que pegaron muy fuerte entre finales de los ochenta y principios de los noveta, los New Kids on the Block. Después de ellos, ya llegaron otros como los Take That o los Back Street Boys. Después, y dejando al margen algún concierto en solitario, cameo o show remember de la banda, como su actuación en la final del talent show American Idol en su edición de 2015, Wahlberg está más centrado en su vida como actor y productor.

A Wahlberg le hemos visto compartir pantalla con grandes actores como Mickey Rourke o Mel Gibson, y en series como Band of Brothers o Blue Bloods, además de en la saga de cine de terror gore Saw.

La camarera que recibió el generoso aguinaldo, Bethany Provencher, de 37 años, recordaba cómo había sido ese momento en declaraciones a la revista People: “Dobló el recibo y me lo dio y me dijo que no lo abriera hasta que se fuera. Dije 'está bien, gracias, vuelvan cuando quieran. Luego lo abrí y casi me caigo al suelo".

“Me acabo de mudar a un apartamento, soy madre soltera, sola con mi hijo. Así que lucho todos los días para llegar a fin de mes. Y ahora puedo comprar muebles y poner algo de dinero en el banco y asegurarme de que mi hijo esté bien", añadía, emocionada.

Pero por si ese gesto fuera poco, el actor también ha querido mover a otros a hacer lo mismo, en la medida en la que puedan, y por eso escribió al final de la factura un mensaje con challenge incluido: 'Reto de la propina 2020'.

EL MOTIVO DE LA GENEROSA PROPINA

Al parecer, no es la primera vez que Donnie Wahlberg deja una cuantiosa propina. En 2017, tras regalar entradas en primera fila para un concierto a varios empleados de un restaurante, narraba el motivo que le llevaba a tener esa empatía con los camareros.

"Mi madre atendía mesas, y mi padre atendía bares... ¡durante años! Así que, cuando entro en una #WaffleHouse, y el personal me trata como un rey, ¡te aseguro que yo les trataré como reinas!", comentó Wahlberg.

¿Conseguirá que su 'reto de la propina' se haga viral? #2020TipChallenge