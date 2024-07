Por qué Dalas Review está condenado: Miare vuelve a pronunciarse sobre la denuncia

Dalas Review está finalmente condenado. Hace un año, el juzgado de Barcelona condenó al youtuber dando la razón al padre de su expareja Miare.

Tras ello, el creador de contenidos recurrió a la Audiencia Provincial de Barcelona confiando en que sería absuelto. Ahora, un año después, dicho órgano judicial ha confirmado la condena "por vulneración al derecho al honor y vulnerar la imagen de mi padre", según ha informado la propia Miare en X.

La condena de Dalas Review

Tras la confirmación de la condena, Dalas Review tendrá que indemnizar con 12.000€ al padre de Miare, 6.000€ por vulneración del derecho al honor y otros 6.000€ por vulnerar su imagen.

Y no solo eso: también tendrá que eliminar los vídeos difamatorios y publicar cuatro vídeos durante un mes donde lea el fallo de la condena en su canal de YouTube, donde registra más de once millones de suscriptores.

Según los puntos que ha compartido Miare del órgano de Barcelona, Dalas Review tendrá que eliminar nueve vídeos, así como mantener durante al menos seis meses los nuevos vídeos que publique explicando su condena.

Las críticas de Miare a Dalas Review

Miare se ha mostrado muy crítica con su expareja, a la que ha reprochado haber mediatizado su situación: "Me veo obligada a anunciar estas actualizaciones judiciales porque él se encargó de hacer públicos todos nuestros pleitos para seguir aumentando su hucha y su discurso hostil y violento, con todas las terribles consecuencias que eso ha conllevado para mí y mis allegados", ha escrito.

"Ante esos ataques y mentiras sobre el estado de esos procesos, que tan hondo calan entre sus fans, me veo obligada a defender el honor de mi familia. Eso, para su desgracia, implica tener que haceros conocedores de todas sus derrotas judiciales, que ya son unas cuantas", ha añadido.

Además, ha explicado que ella no participa en esta causa judicial, al ser su padre el involucrado. Aun así, asegura que veía necesario anunciar estas novedades. "Mi padre es una persona anónima, y así debería haber seguido, si Dalas no hubiera decidido incumplir flagrantemente la ley a la que tanto acude y vanagloria cuando le interesa. Excepto cuando el condenado es él, ahí ya no se hace eco de esas noticias", ha zanjado.

La respuesta de Dalas Review

Por su parte, Dalas Review ha anunciado que volverá a recurrir la condena. "Nadie me va a obligar a pedir perdón por absolutamente nada, así se haga firme después del último recurso que queda por poner. Ningún juez en la tierra va a hacer eso, jamás", ha dicho.

Según su versión, asegura que "están defendiendo al padre de mi ex, el cual le pegó a una mujer (Lizy) cuando se descubrió que le estaban grabando cometiendo un delito por el que fue condenado a prisión".

Sobre esta acusación también se ha pronunciado Miare: "La patraña de esos vídeos fue tan escandalosa [...], que de ese proceso penal han terminado imputados ellos cuatro (la inocente mujer incluida), unos por agresión, otros por coacciones… Y estamos a la espera de juicio. Mis padres como víctimas, claro está".