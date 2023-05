Qué está pasando con Dalas Review: por qué le han condenado

Dalas Review se ha visto envuelto en una nueva polémica, con condena incluida.

El YouTuber ha sido condenado por el juzgado de Barcelona a pagar 12.000 euros al padre de su expareja, la también YouTuber Miare, por tacharlo de "maltrarador" y "agresor de mierda" en numerosas ocasiones en sus vídeos.

Según informa ElDiario.es, que ha tenido acceso a la sentencia del bloguero, además de la indemnización económica por los insulos injustificados, Dalas tendrá que borrar los nueve vídeos en los que insultó al demandante, además de publicar un vídeo a la semana durante un mes leyendo la sentencia de la condena "con una narración suya al mismo volumen y velocidad" que hizo en los clips en los que se metía con el padre de su ex.

Miare y Dalas mantienen un enfrentamiento abierto desde hace años, y ya fueron a juicio por la custodia de Argos, perro que compartían cuando eran pareja. Después de este choque fue cuando el youtuber comenzóa difamar en su canal de Yotube, donde cuenta con mñas de 10 millones de seguidores, sobre la familia de su exnovia.

"Maltratador, agresor de mierda, cobarde enfermo que está mal de la cabeza”, o “familia de delincuentes” son algunos de los términos con los que Dalas se refería al padre de Miare y su familia, además de afirmar que “le gusta pegar a mujeres indefensas en la calle” (en referencia a un suceso acontecido con el perro). Por estas palabras el juzgado lo ha condenado por vulnerar el honor y la imagen del demandante.

"No podemos decir en este caso que se trate de una mera subida de tono en el conflicto entre las partes, ya que como indica el señor letrado de la parte actora, no se trata de un vídeo, sino de nueve, subidos a redes a lo largo del tiempo", explica la sentenicia.

Además, el magistrado ha añadido tajante conta el YouTuber: "Es difícilmente comprensible que nadie con una inteligencia media pueda pensar que con la excusa de la libertad de expresión, se pueda manifestar toda esta serie de improperios sin que el receptor no se sienta agredido y que el sistema no reaccione", palabras que no han pasado desapercibidas para Miare, que las ha compartido en su perfil de Twitter.

Dalas es conocido por protagonizar numerosa polémicas, como abusar sexualemente de una fan menor, delito del que fue absuelto por falta de pruebas.