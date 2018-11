¿Para qué sirve el botón de las cazadoras? Una bloggera descubre su utilidad

Probablemente alguna vez te has preguntado para qué sirve el botón que hay en los hombros de muchas chaquetas. La respuesta la ha dado a conocer una tuitera, Francesca, que ha revolucionado la red con su explicación.

Este detalle de algunas chaquetas no es un simple adorno, y así lo ha revelado la joven. "Me ha llevado 18 años descubrir que el extraño botón en los hombros de las chaquetas sirve para sujetar el bolso para que no se caiga", escribía en Twitter junto con una foto.

Asimismo, también explicaba el origen de este botón, que está en "Muchas camisas de uniformes militares, chaquetas, túnicas o abrigos tienen correas en los hombros. Originalmente fueron diseñados para agarrar mochilas, bolsas de munición o bayonetas y que no se deslizaran del hombro".

Su gran descubrimiento ha gustado a muchos y se ha hecho viral.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s