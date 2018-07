¿Por qué se ha vuelto viral esta foto de una boda?

La joven Naomi Jael Covert colgó hace unos días una foto en su Instagram en la que aparecía alimentando a su bebé, TJ, de tan solo 10 meses, en el banquete de una boda. En pocas horas, la imagen se había vuelto viral, alcanzando los 12.000 likes al ser compartida de nuevo por una cuenta de apoyo de la lactancia. Sin embargo, no todos los comentarios recibidos fueron positivos.

"NO ES NADA SEXUAL, SOLO OTRA PERSONA COMIENDO"

Covert aseguraba en una entrevista para BuzzFeed que fue bonito ver la cantidad de apoyo que su foto estaba recibiendo, aunque admite que también quedó "conmocionada" por algunos comentarios de gente de le decía que se "escondiera bajo una piedra", "se tirase una manta encima", e incluso peor.

Esta joven alemana de 21 años y amante del fitness, comenta que es consciente de que muchas madres temen alimentar a sus bebés en público, especialmente en eventos grandes como bodas."Quería mostrar que dar el pecho no es ningún gran problema".

El texto original del post era el siguiente: "Ese momento en que estás en una boda, con llamativos vestidos y tacones altos, y tu bebé tiene hambre y bueno... te da lo mismo y alimentas al pequeño".

Tras las críticas recibidas en redes sociales, que tachaban de ofensivo u obsceno la imagen y la situación concreta, Naomi editó su post para añadir: "Cualquiera que se enfade por esto, también alimenté a mi hijo en la ceremonia religiosa, EN la iglesia. Aquí en Alemania la gente no se molesta por esto. Es normal. No hay nada grosero o malo en ello. ¡Es por esto que tengo pechos! Porque Dios me dio tetas para alimentar a mis bebés".

En cuanto a la boda, Covert asegura que todos los invitados estaban felices por que TJ pudiera comer: "Simplemente es normal, tienes incluso conversaciones con gente mientras alimentan al niño." De hecho, la gente le ayudó a desabrocharse el vestido. "No es nada sexual", "solo otra persona comiendo", sentencia.