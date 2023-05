Quién es el protagonista de la llamativa falda de Rosalía en sus últimas fotos de Japón

Este es el último vídeo de Rosalía compartido en redes sociales. La cantante catalana posa con un fan y la imagen llama la atención por su falda en blanco y negro con un enorme rostro sobreimpreso.

¿Quién es él? preguntan en redes muchos usuarios y hay quien se aventura a ponerle nombre. Muchos ven a Pablo Iglesias en el diseño que luce la cantante.

No es el expolítico, sino el DJ y productor irlandés de nacionalidad británica Aphex Twin. Él es el protagonista de la nueva colección de la firma Knitwrth.

Rosalía, que ya lució una sudadera de esta marca con la imagen de Eduardo Manostijeras, habló de este artista en una entrevista con La Vanguardia en marzo de 2022, con motivo del lanzamiento del disco MOTOMAMI, y contó que es uno de los nombres que inspiran su trabajo.

"La música industrial me inspira y forma parte de la paleta de este proyecto; me encantan Aphex Twin, Nine Inch Nails, Justice, pero también me gustan Daddy Yankee, Ivy Queen, … hay diferentes referentes en este disco, también Jimi Hendrix, Janis Joplin, Miles y Patti Smith", reconoció la catalana, que sigue bebiendo del flamenco.