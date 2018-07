Las redes se burlan de esta modelo por fallar una operación matemática

Como veis, el problema es bastante sencillo de resolver: 248 + 208, que desde luego no es 4416... De hecho, se ha pasado un poquito... 3960, nada menos. No sabemos si la joven, que participaba en el concurso "Combate" de la televisión guatemalteca, sufrió un lapsus mental, se puso realmente nerviosa, o simplemente no sabe realizar ese tipo de operaciones. Lo que sí tenemos claro, es que la modelos se ha convertido en el blanco de las burlas de internet en un nuevo caso de lo que muchos ya están catalogando como cyber bullying.