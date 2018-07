Un restaurante crea el "Menú para niños que no saben qué comer"

En muchas ocasiones cuando llega la hora de comer los más pequeños de la casa ponen pegas o se muestran indecisos a la hora de decidir qué quieren. Y la situación empeora cuando están en un restaurante y hay un camarero esperando el veredicto. Por este motivo un restaurante de Pennsylvania ha decidido crear un menú especial con platos como "No lo sé", "Me da igual" o "Eso no me gusta".

Si has sido un niño "delicado" para comer o tienes hijos que no son precisamente unos amantes de la comida, te encantará la idea que ha tenido este restaurante de Pennsylvania. Han querido echar una mano con mucho sentido del humor a los padres de aquellos niños que a la hora de sentarse a la mesa no saben qué quieren comer.

Para evitar el mal rato que pasan los padres mientras el camarero espera y el niño no sabe qué le apetece, han elaborado un menú especial para todos aquellos niños indecisos. Platos como "No lo sé" (completo con patatas), "Me da igual" (pollo frito con patatas), "No tengo hambre" (patatas fritas con queso) o "Esto no me gusta" (palitos de pescado con patata fritas).

Uno de los clientes del restaurante compartió una foto de la carta en Reddit y ha sido todo un éxito en las redes sociales.