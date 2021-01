El robot de Boston Dynamics que baila mejor que tú: ¿Le retarías a un Tik Tok?

Boston Dymanics, propiedad de Hyundai, no solo desarrolla robots eficaces capaces de realizar labores domésticas o mecánicas, también les dota de unas capacidades cuanto menos peculiares.

Atlas y Spot son sus dos creaciones más importantes. El primero es capaz de correr y hacer parkour, mientras que Spot posee una fuerza muy potente. Ambos fueron diseñados para realizar tareas y cumplir órdenes, pero también se les integró la calidad de bailar. Y no lo hacen nada mal.

Con la canción 'Do You Love Me' de The Contours, Atlas y Spot se mueven con gran flexibilidad, como si sus articulaciones tuviesen vida propia y no estuvieran manejadas por una inteligencia artificial.

Sin duda, estos robots lo hacen tan bien que en un duelo de TikTok probablemente saldrían ganando... ¿Te atreverías a competir con ellos?